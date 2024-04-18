На Украине обвинили «Челси» в неумелом использовании Мудрика

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин в интервью The Standard заявил, что тренерский штаб лондонского «Челси» неверно использует возможности украинского вингера Михаила Мудрика.

По его словам, лондонцы могли бы иметь больше успехов на футбольном поле, если бы грамотно реализовали потенциал 23-летнего украинца.

«Миша — топовый европейский игрок, уникальный футболист. Я считаю, что тренерам «Челси» необходимо научиться использовать его, а его партнерам — играть с ним. Когда я смотрю игры «Челси», они почти не используют левый край», — заявил Палкин.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля» 21 января, не отметившись результативными действиями.

Всего в чемпионате Англии украинский вингер в сезоне-2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами. На его счету было лишь две результативные передачи. После не самого удачного начала украинский футболист подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола.

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