В «Спартаке» рассказали, как вел себя Абаскаль на прощании с командой

Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов считает, что покинувший команду тренер Гильермо Абаскаль хорошо справлялся с давлением. Его слова передает «Чемпионат».

«Я не могу сказать, что Абаскаль холодно попрощался со «Спартаком», как об этом писали. Гильермо растрогался на прощании с командой. Все равно он здесь оставил свою частичку. «Спартак» — первая серьезная команда для него, где есть давление. Думаю, он достаточно хорошо справлялся», — сказал Чернов.

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял московский клуб с начала сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Исполняющим обязанности стал один из его помощников Владимир Слишкович. Под его руководством красно-белые сыграли вничью с «Зенитом» в Кубке России (0:0).

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах.

Ранее был назван тренер, который вернет «Спартак» на прежний уровень.