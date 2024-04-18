Экс-футболист сборной России признался, что будет болеть против команды Овечкина

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов рассказал, что является болельщиком «Нью-Йорк Рейнджерс». Его слова передает «Все про спорт».

«Заслужил ли Овечкин выхода в плей-офф? Конечно, заслужил. Великий игрок, большой мастер. Просто есть одна ситуация: я болельщик «Нью-Йорк Рейнджерс», и они попали в первом раунде на мою любимую команду, я буду за нее болеть, складывается так, что я буду очень сильно поддерживать свою любимую команду, за которую я болею очень много лет», — сказал Самедов.

Овечкин вместе с «Вашингтоном» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) обыграл «Филадельфию» 2:1 и стал участником плей-офф. Команда сыграет в первом раунде с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Терещенко заявил, что, если бы все строилось только на Овечкине, «Вашингтон» не попал бы в плей-офф