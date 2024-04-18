Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов

После завершения четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов были сформированы две полуфинальные пары турнира.

Так в ½ финала сыграют мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Первая встреча пройдет в Германии 30 апреля. Во втором полуфинале сыграют дортмундская «Боруссия» и «Пари-Сен-Жермен». Первая встреча пройдет в Германии 30 апреля.

В четвертьфинале ранее «Бавария» обыграла лондонский «Арсенал» со счетом 3:2 по итогам двух матчей. «Боруссия» в ответной встрече взяла верх над «Атлетико» 4:2 (первый матч — 2:1 в пользу испанцев). «ПСЖ» разгромил во втором матче «Барселону» со счетом 4:1 (первый матч – 3:2 в пользу испанцев). «Реал» и «Манчестер Сити» дважды разошлись миром и выявили сильнейшего в серии пенальти.

Действующим обладателем титула является «Ман Сити». В прошлогоднем финале подопечные Пепа Гвардиолы обыграли миланский «Интер».

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