«Зенит» и «Спартак» объявили стартовые составы на матч Кубка России

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» объявили стартовые составы на матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Нино, Эракович, Ахметов, Мантуан, Артур, Сергеев, Родригао, Барриос, Вендел.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Чернов, Дуарте, Зиньковский, Игнатов, Соболев, Хлусевич, Денисов, Литвинов, Пруцев.

17 апреля «Зенит» примет «Спартак» в рамках ответного полуфинального матча Пути РПЛ в Кубке России. Начало матча в 19:30 по московскому времени. После первой встречи ведут петербуржцы 2:1.

В финал Пути РПЛ в Кубке России уже вышел ЦСКА. Москвичи обыграли «Балтику» со счетом 3:0 по итогам двух матчей.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее легенда «Спартака» Егор Титов вернулся в футбол.