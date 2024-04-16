Опубликованы составы «Барселоны» и «ПСЖ» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны составы каталонской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямал, Рафинья, Левандовски.

«Пари Сен-Жермен»: Доннарума, Маркиньос, Эрнандес, Хекими, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Мбаппе, Баркола, Дембеле.

Игра «Барселона» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 17 апреля, на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первая встреча, которая прошла в Париже 10 апреля, завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев. В составе парижан точными ударами отметились Усман Дембеле и Витинья. За «Барселону» дублем отметился Рафинья, также точный удар нанес Андреас Кристенсен. По ходу матча «ПСЖ» вел со счетом 2:1.

В параллельном матче сыграют между собой дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Первая игра, прошедшая в Испании, завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1.

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