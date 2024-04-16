Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликованы составы «Барселоны» и «ПСЖ» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны составы «Барселоны» и «ПСЖ» на ответный матч Лиги чемпионов

close
100%
Sergio Ruiz/IMAGO/Global Look Press

Стали известны составы каталонской «Барселоны» и французского «Пари Сен-Жермен» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов сезона-2023/24.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу, де Йонг, Гюндоган, Педри, Ямал, Рафинья, Левандовски.

«Пари Сен-Жермен»: Доннарума, Маркиньос, Эрнандес, Хекими, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Руис, Мбаппе, Баркола, Дембеле.

Игра «Барселона» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 17 апреля, на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первая встреча, которая прошла в Париже 10 апреля, завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев. В составе парижан точными ударами отметились Усман Дембеле и Витинья. За «Барселону» дублем отметился Рафинья, также точный удар нанес Андреас Кристенсен. По ходу матча «ПСЖ» вел со счетом 2:1.

В параллельном матче сыграют между собой дортмундская «Боруссия» и мадридский «Атлетико». Первая игра, прошедшая в Испании, завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1.

Ранее стала известна тренерская статистика Абаскаля в «Спартаке».

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами