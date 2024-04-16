Стала известна тренерская статистика Абаскаля в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль занял четвертое место среди всех зарубежных тренеров по проценту добытых побед. Об этом сообщает «Матч Премьер».

По итогам работы в стане красно-белых Абаскаль добился побед в 48,7% матчей. Лидирует в рейтинге с результатом 55% побед итальянец Массимо Каррера, вторую строчку делает между собой Доменико Тедеско и Паоло Ваноли (по 50% побед).

14 апреля «Спартак» объявил об увольнении испанца Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды. Он возглавлял московский клуб с начала сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

Исполняющим обязанности на ближайший матч Кубка России с «Зенитом» станет Владимир Слишкович, который ранее работал в тренерском штабе Абаскаля.



«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в пяти матчах.

Ранее стало известно, почему Артем Дзюба хочет сбежать в Китай.