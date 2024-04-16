Валиева проведет стрим для китайцев

Российская фигуристка Камила Валиева в социальных сетях объявила о том, что проведет сеанс общения с болельщиками на китайской платформе Douyin.

«Друзья, хочу поделиться с вами важной новостью! 21 апреля я буду проводить свой первый стрим на платформе Douyin. Обязательно заходите, ведь у нас будет возможность пообщаться! Очень жду встречи с вами», — заявила Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок. Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России 2022 года, которое перешло Александре Трусовой.

Ранее Александра Трусова раскрыла причину расставания с Марком Кондратюком.