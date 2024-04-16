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Стала известна главная интрига матча «Зенит» — «Спартак»

Вячеслав Колосков о матче «Зенит» — «Спартак»: все играют сейчас плохо

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Александр Вильф/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что ему не хочется «терять полтора часа» на просмотр матча «Зенит» — «Спартак» в Кубке России из-за низкого уровня игры футболистов. Слова Колоскова приводит Legalbet.

«У меня абсолютно нет никаких мыслей по поводу этого матча. Играют сейчас все плохо. Порой не хочется терять полтора часа на это. Нет решения, буду ли смотреть», — сказал Колосков.

При этом почетный президент РФС отметил, что в игре присутствует интересный сюжет: «В матче есть интрига — как будет выглядеть «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля (испанский тренер был уволен после поражения от идущего на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. — «Газета.Ru»). Но я не ожидаю чего-то. Нет ажиотажа и мандража перед игрой, как это бывает порой».

Также Колосков предположил, что красно-белые могут обыграть «Зенит» и выйти в финал Кубка России, несмотря на поражение в первом матче на своем поле со счетом 1:2.

«Шанс пройти «Зенит» у «Спартака» есть. Вот «Спартак» играл против «Динамо», матч был в одну калитку 70 минут, когда у спартаковцев вообще мяча не было. Потом — бац (Спартак проигрывал 0:1, но затем одержал волевую победу 2:1. — «Газета.Ru»). Здесь может быть также. Поэтому и говорю, что порой неинтересно смотреть эти игры. Но «Зенит» играет в хороший футбол», — сказал Колосков.

Ответный матч полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» состоится на поле сине-бело-голубых 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее поражение клуба из Чечни со счетом 1:7 назвали «просто ужасом».

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