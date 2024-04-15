Газзаев считает, что «Зенит» еще не обеспечил себе победу в РПЛ

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев считает, что «Зенит» еще не обеспечил себе победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), несмотря на победу в матче против «Краснодара», передает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» получил небольшое преимущество в турнирной таблице — четыре очка. Но впереди будут трудные матчи. Разрыв в таблице небольшой. Все могут потерять очки», — сказал Газзаев.

«Краснодар» проиграл со счетом 1:2. На 16-й минуте первого тайма Лукас Оласа вывел «Краснодар» вперед. Сразу после перерыва Матео Кассьерра сравнял счет, а за 26 минут до конца матча Артур принес «Зениту» победу, нанеся точный удар по воротам Матвея Сафонова. Уже в компенсированное время был удален игрок «Краснодара» Витор Тормена.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, набрав 47 очков. «Краснодар» располагается на втором месте, имея в активе 43 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.

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