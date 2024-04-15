Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Тренер «Родины»: Месси напросился на встречу и фотографию со мной

Тренер «Родины» Артига рассказал, что Месси сам попросил совместное фото с ним

close
100%
Agustin Marcarian/Reuters

Главный тренер московской «Родины», испанец Франк Артига рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер» о встрече с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Я 11 лет работал в «Барселоне». Никогда не просил фото с Месси. Когда Лео только выиграл пятый «Золотой мяч», он захотел встретиться со всеми тренерами академии «Барсы». Он хотел немного пообщаться и сделать фото. Это был интересный опыт», — сказал Артига.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел пять матчей, отметившись пятью забитыми мячами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

За каталонскую «Барселону» аргентинский футболист выступал с 2003 по 2021 год.

Ранее Месси сравнили с одержимым гномом с лицом дьявола.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами