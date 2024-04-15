Тренер «Родины»: Месси напросился на встречу и фотографию со мной

Главный тренер московской «Родины», испанец Франк Артига рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер» о встрече с аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Я 11 лет работал в «Барселоне». Никогда не просил фото с Месси. Когда Лео только выиграл пятый «Золотой мяч», он захотел встретиться со всеми тренерами академии «Барсы». Он хотел немного пообщаться и сделать фото. Это был интересный опыт», — сказал Артига.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел пять матчей, отметившись пятью забитыми мячами.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

За каталонскую «Барселону» аргентинский футболист выступал с 2003 по 2021 год.

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