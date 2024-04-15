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Макрон объяснил, почему россияне поедут на ОИ-2024 в нейтральном статусе

Макрон назвал справедливым допуск россиян на ОИ-2024 в нейтральном статусе

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что считает заслуженным допуск российских атлетов в нейтральном статусе для участия в летних Олимпийских играх 2024 года. Его слова приводит RMC Sport.

«Это решение, на мой взгляд, справедливо. Олимпизм позволяет странам и спортсменам, которые не согласны друг с другом, примириться. Россия не приглашена, ее глава не может быть приглашен. Но спортсмены без флага и гимна могут соревноваться», — заявил политик.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая мирную миссию олимпийского движения. Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Эммануэль Макрон не исключил переноса церемонии открытия ОИ-2024.

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