Дзюбе предсказали скорый конец карьеры

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Фиорентины», а ныне — тренер Андрей Канчельскис предположил, что нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба завершит карьеру профессионального футболиста в ближайшие два года. Слова специалиста приводит Legalbet.

«Сейчас Дзюба практически не играет, у него участились травмы, непонятно, в каких он физических кондициях. Естественно, карьера Дзюбы близится к завершению, но, может быть, год-два он еще поиграет, — сказал Канчельскис. — Если смотреть на его игру и результативность, то этот сезон далеко не лучший в его карьере».

При этом специалист отметил, что Дзюба еще может улучшить свой уровень игры.

«Возможно, следующий сезон Дзюба выдаст более ударный, если качественно пройдет предсезонную подготовку. Но, повторюсь, Артем уже футболист не самый молодой, карьера близится к концу», — сказал Канчельскис.

В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 23 матча во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» истекает 30 июня 2024 года.

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