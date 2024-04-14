Глушаков обвинил игроков «Спартака» в увольнении Абаскаля

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что футболисты клуба несут ответственность за отставку главного тренера Гильермо Абаскаля.

По его словам, причины в том, что команда показывает негативные результаты, игрокам в первую очередь надо искать в себе.

«Не надо искать причины только в Абаскале. Игрокам тоже стоит поковыряться в себе, посмотреть на свои выступления. Еще же недавно все было хорошо, команда выигрывала и проигрывала вместе. Но если нет результата, то будут перемены. Они случились. Нет результата — уволили тренера, в этом нет никакой загадки», — заявил Глушаков.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. «Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Помощник Абаскаля Владимир Слишкович будет готовить команду к матчу Кубка России против «Зенита», который состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал «Спартак» назначить Станислава Черчесова.