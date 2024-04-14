«Царукяну до Махачева как до луны»: Тактаров о победе россиянина на UFC 300

Российский боец Олег Тактаров сравнил уровень российских бойцов Армана Царукяна и Ислама Махачева. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Зрители полюбили Царукяна после такой победы? До Махачева ему еще далеко. С таким партером ему до Махачева как до луны. Когда Царукяну черный пояс дадут, тогда и можно будет что-то говорить», — сказал Тактаров.

В ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе на турнире UFC 300 поединок между Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой завершился победой россиянина раздельным решением судей.

27-летний Царукян одержал 22 победы в 25 боях. Он продлил победную серию до четырех поединков. 3 декабря россиянин одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул.

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