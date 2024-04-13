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Российская лыжница выложила фото в топе и обтягивающих шортах

Российская лыжница Степанова опубликовала фото в топе и обтягивающих шортах

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stepanova_nika01/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российская лыжница Вероника Степанова опубликовала в своих соцсетях серию новых фотографий, на которых она показывает, как проходит ее подготовка к стартам.

На одном из фото спортсменка позирует в спортивных топе и шортах.

20 марта Степанова подвергла критике флаг, который Международный олимпийский комитет (МОК) разработал для нейтральных атлетов из России и Белоруссии.

«Такого цвета должны быть трусики/стринги, а не флаг. Надеюсь, кто-то из наших атлетов, кто выиграет в Париже, достанет перед телекамерами прямого эфира наш российский флаг», — написала Степанова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Степанова ответила на обвинения в неуважении соперниц.

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