«До лампочки»: Роднина описала свое отношение к Олимпиаде без России

Депутат Госдумы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в интервью «РБ Спорт» заявила, что не будет следить за ходом событий на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По ее словам, отсутствие России на предстоящем турнире говорит о полном недопонимании со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«МОК сделал все, чтобы предстоящие Игры были максимально странными. Какое может быть отношение, если там нет наших спортсменов? До лампочки», — заявила Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

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