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Экс-глава IBU получил три года тюрьмы за получение взяток от функционеров из России

Экс-глава IBU получил тюремный срок за коррупцию

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РИА Новости

Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признан виновным в деле о коррупции, передает норвежский телеканал NRK.

Бессеберг признан виновным в получении взяток от российских функционеров, связях с проститутками и охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию. Суд приговорил Бессеберга к трем годам и одному месяцу тюремного заключения.

Сторона обвинения просила для функционера 3 года и семь месяцев заключения, а также штраф в размере 1 млн норвежских крон (примерно €88 тыс.) и конфискацию имущества на 1,45 млн норвежских крон (около €128 тыс.).

Суд над Бессебергом длился с января 2024 года.

IBU весной 2022 года сообщил о решении допускать белорусских и российских биатлонистов на этапы Кубка мира и IBU только как нейтральных спортсменов. В итоге россияне приняли решение пропустить соревнования конца сезона-2021/22. В сентябре 2022 года организация продлила их отстранение на неопределенный срок.

Ранее Швеция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону.

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