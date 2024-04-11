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Казахскому легионеру «Зенита» предстоит сделать выбор

Экс-тренер «Зенита» Петржела предложил Алипу определиться с будущим

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью Legalbet.kz заявил, что защитнику сборной Казахстана Нуралы Алипу предстоит сделать выбор между деньгами и игровой практикой, если он планирует развиваться.

По его словам, чтобы выходить на поле чаще, 24-летнему футболисту необходимо будет пожертвовать финансовыми благами.

«Вероятно, Алип в «Зените» потому, что имеет неплохие финансовые условия. Поэтому его, наверное, не сильно волнует, что он играет там нечасто. Ему предстоит для себя решить, что важнее — финансы или игровая практика», — заявил Петржела.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ранее экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин заявил, что клуб лишился шансов на чемпионство.

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