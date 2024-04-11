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Хвича: я бы променял пиццу и пасту на хачапури

Футболист «Наполи» Кварацхелия рассказал, что он скучает по Грузии

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Грузинский полузащитник итальянского «Наполи» Хвича Кварацхелия рассказал, что он скучает по Грузии, передает Calciomercato.

«Я скучаю по дому каждый день. Но сейчас я ощущаю себя как дома и в Италии. Единственное, на что я бы променял пиццу и пасту, — это хачапури», — сказал Кварацхелия.

Хвича Кварацхелия перешел в «Наполи» в июле 2022 года из «Динамо» (Батуми). В марте футболист направился из казанской команды в расположение сборной Грузии на сбор и не вернулся. Позже «Рубин» сообщил о приостановке контракта с футболистом. В составе неаполитанцев Кварацхелия стал чемпионом Италии сезона-2022/23

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает восьмое место, набрав 45 очков. На первом месте располагается миланский «Интер», имея в активе 79 очков. На втором месте идет «Милан», набрав 65 баллов. Замыкает тройку сильнейших туринский «Ювентус» (57 очков).

Ранее сообщалось, что Хвича может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне».

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