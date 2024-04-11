В РПЦ оценили молитву Баха за отмену Игр дружбы

В Русской православной церкви (МОК) высказались о поведении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который произнес молитву за отмену Игр дружбы, передает ТАСС.

«За что бы они не молились ради достижения своих политических целей, все это не имеет никакого смысла и значения. Цена таких фейковых молитв стремится к нулевой», — сказали в РПЦ.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Баха назвали больным человеком.