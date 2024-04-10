Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Атлетико» обыграл «Боруссию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

«Атлетико» со счетом 2:1 обыграл «Боруссию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

close
100%
Federico Gambarini/Federico Gambarini/dpa

Мадридский «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию».

Встреча, которая прошла в столице Испании, завершилась со счетом 2:1.

В начале первого тайма счет открыл игрок «Атлетико» Родриго Де Пауль. Через пол часа Самуэл Лино удвоил преимущество хозяев. За девять минут до конца матча Себастьен Аллер отыграл один мяч.

Действующим чемпионом турнира является английский «Манчестер Сити», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер». Встреча, которая прошла в турецком Стамбуле, завершилась со счетом 1:0. Для «Сити» эта победа в лиге чемпионов стала первой в истории.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее «Арсенал» спасся в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.

Все новости на тему:
Футбол. Лига чемпионов
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами