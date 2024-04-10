«Атлетико» обыграл «Боруссию» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию».

Встреча, которая прошла в столице Испании, завершилась со счетом 2:1.

В начале первого тайма счет открыл игрок «Атлетико» Родриго Де Пауль. Через пол часа Самуэл Лино удвоил преимущество хозяев. За девять минут до конца матча Себастьен Аллер отыграл один мяч.

Действующим чемпионом турнира является английский «Манчестер Сити», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер». Встреча, которая прошла в турецком Стамбуле, завершилась со счетом 1:0. Для «Сити» эта победа в лиге чемпионов стала первой в истории.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

Ранее «Арсенал» спасся в матче против «Баварии» в Лиге чемпионов.