Во Франции забеспокоились из-за переполненных тюрем перед Олимпиадой

Французские правозащитники выразили обеспокоенность из-за переполненных тюрем в Париже в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает портал Le Parisien.

Коллегия адвокатов департамента Нантера (одного из крупнейших пригородов Парижа. — прим. «Газеты.Ru) направила письмо министру юстиции страны Эрику Дюпон-Моретти, осудив содержание тысячи заключенных в тюрьме, предназначенной на 600 человек. Всего, по данным юристов, во французских тюрьмах содержится более 76 тысяч заключенных при общей вместимости тюрем на 60 тысяч.

Парижская олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее олимпийский чемпион из России назвал правительство США «говнюками».