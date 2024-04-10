Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции забеспокоились из-за переполненных тюрем перед Олимпиадой

Le Parisien: парижские тюрьмы переполнены перед ОИ-2024

close
100%
Toby Melville/Reuters

Французские правозащитники выразили обеспокоенность из-за переполненных тюрем в Париже в преддверии летних Олимпийских игр 2024 года, сообщает портал Le Parisien.

Коллегия адвокатов департамента Нантера (одного из крупнейших пригородов Парижа. — прим. «Газеты.Ru) направила письмо министру юстиции страны Эрику Дюпон-Моретти, осудив содержание тысячи заключенных в тюрьме, предназначенной на 600 человек. Всего, по данным юристов, во французских тюрьмах содержится более 76 тысяч заключенных при общей вместимости тюрем на 60 тысяч.

Парижская олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее олимпийский чемпион из России назвал правительство США «говнюками».

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Все новости на тему:
Олимпиада 2020
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами