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«Это ненормально»: СКА раскритиковали за жалобное письмо в КХЛ

Комментатор Вайсфельд раскритиковал СКА за жалобы руководству КХЛ

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Бывший генеральный менеджер уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Леонид Вайсфельд, который сейчас работает комментатором и экспертом в телевизионных студиях на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), высказался о критике петербургского СКА в адрес комментаторов. Слова Вайсфельда приводит Legalbet.

Ранее СКА направил официальное письмо руководству КХЛ, в котором обвинил комментаторов «КХЛ ТВ» в предвзятости и пожаловался на плохую работу пресс-службы лиги. Особенной критики удостоился комментатор Андрей Юртаев.

«Обидно ли мне? Слово «обидно» здесь не подходит. Но, мне кажется, это ненормально, — сказал Вайсфельд. — История простая: если комментатор плохой, то руководство канала снимает его с работы. Считаю, что Юртаев — один из лучших комментаторов.

В свое время я комментировал, и Омску тоже что-то не понравилось, якобы я как-то не так комментировал. Но я старался быть максимально нейтральным. Так что здесь — больше эмоции».

В сезоне-2023/24 СКА под руководством Романа Ротенберга занял второе место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ.

В плей-офф СКА дошел до 1/4 финала, где уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии.

Ранее легенда «Вашингтона» поздравил Овечкина с уникальным рекордом.

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