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Овечкин вошел в историю НХЛ

Овечкин стал шестым игроком в истории НХЛ старше 38 лет с 30+ шайбами в сезоне

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Kyle Ross/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам матча регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» преодолел отметку в 30 заброшенных шайб в сезоне-2023/24.

По данным пресс-службы «Вашингтона», Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, кому удавалось подобное в возрасте 38 лет и старше на момент старта сезона. До него подобное удавалось Горди Хоу, Джонни Бьюсику, Бретту Халлу, Теему Селянне и Мартену Сен-Луи.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Александр Овечкин был признан третьей звездой матча с «Детройтом».

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