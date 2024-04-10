Овечкин вошел в историю НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин по итогам матча регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» преодолел отметку в 30 заброшенных шайб в сезоне-2023/24.

По данным пресс-службы «Вашингтона», Овечкин стал шестым хоккеистом в истории НХЛ, кому удавалось подобное в возрасте 38 лет и старше на момент старта сезона. До него подобное удавалось Горди Хоу, Джонни Бьюсику, Бретту Халлу, Теему Селянне и Мартену Сен-Луи.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 33 результативные передачи.



Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Александр Овечкин был признан третьей звездой матча с «Детройтом».