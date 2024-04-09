Главу МОК Баха назвали проданной невестой

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер и комментатор Лидия Иванова высказалась о поддержании уровня российскими спортсмена в отсутствии международных стартов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, большинство спортсменов этот уровень и пытаются удерживать. Я им тоже пытаюсь это объяснить, тем более что у нас серьезные старты предлагаются — Игры Дружбы, например. Хотя уже начались козни, их же проводит не МОК, который сейчас стал абсолютно безголовым и беспринципным. Насколько я уважала Томаса Баха как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста», — сказала Иванова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее правительство Британии поддержало участие россиян в Олимпиаде в Париже.