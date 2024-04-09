Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Главу МОК Баха назвали проданной невестой

Чемпионка ОИ Иванова: я уважала Баха, но сейчас он как проданная невеста

close
100%
Александр Вильф/РИА «Новости»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, тренер и комментатор Лидия Иванова высказалась о поддержании уровня российскими спортсмена в отсутствии международных стартов. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, большинство спортсменов этот уровень и пытаются удерживать. Я им тоже пытаюсь это объяснить, тем более что у нас серьезные старты предлагаются — Игры Дружбы, например. Хотя уже начались козни, их же проводит не МОК, который сейчас стал абсолютно безголовым и беспринципным. Насколько я уважала Томаса Баха как коллегу и олимпийского чемпиона, но сейчас он как проданная невеста», — сказала Иванова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее правительство Британии поддержало участие россиян в Олимпиаде в Париже.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами