Правительство Британии поддержало участие россиян в Олимпиаде в Париже

Правительство Великобритании поддержало участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет летом в Париже, передает The Times.

Письмо с поддержкой участия россиян правительство Британии отправило в Международный олимпийский комитет (МОК). Великобритания поддерживает участие россиян и белорусов в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении условий.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 26 июля. Закроются Игры 11 августа.

Ранее в Госдуме заявили о смелости борца из США, который поддержал отстраненного россиянина.