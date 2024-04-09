Тренер «Аль-Насра» объяснил скандальное удаление Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру прокомментировал удаление форварда Криштиану Роналду в матче 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии против «Аь-Хиляля», передает Globo .

«Я видел повтор, и не было никакого прикосновения к лицу игрока. Рефери дал красную карточку, на мой взгляд, из-за театральной выходки соперника», — сказал Каштру.

На 86-й минуте игры Роналду ударил соперника локтем, за что был удален с поля. После этого португалец выбросил капитанскую повязку и замахнулся в сторону судьи. Уходя с поля, футболист аплодировал судье и призывал фанатов делать то же самое.

«Аль-Хиляль» победил со счетом 2:1. В составе победителей точными ударами отметились Салем Аль-Давсари и Малком. За «Аль-Наср» отличился Садио Мане.

В финальном матче «Аль-Хиляль» сыграет с «Аль-Иттихадом».

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

Ранее российский фигурист потроллил Роналду.