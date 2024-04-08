Бывший замгендиректора «Спартака» считает, что руководство будет издеваться над командой

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев оценил вероятность увольнения из команды тренера Гильермо Абаскаля. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Руководство «Спартака» не горит желанием делать какие-то быстрые шаги. Если у них есть реальные кандидаты на пост главного тренера, то с Абаскалем попрощаются. Если кандидата нет, они не будут искать промежуточный вариант. Скорее всего, руководство «Спартака» продолжит издевательство над командой и оставит Абаскаля», — сказал Кузьмичев.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее психолог назвал поведение Абаскаля на публике непрофессиональным.