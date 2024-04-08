Российский велогонщик умер в возрасте 34 лет

Бывший член сборной России по велоспорту на шоссе Алексей Цатевич скончался на 35‑м году жизни. Об этом сообщает в Telegram-канале Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что скоропостижно ушел из жизни мастер спорта международного класса по велоспорту Алексей Владимирович Цатевич.

Федерация велосипедного спорта России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Алексея Владимировича!» — сказано в сообщении.

Причина смерти велогонщика не раскрывается. Цатевич был мастером спорта международного класса. Он входил в состав сборной команды России по велоспорту на шоссе. Выступал за команды «Катюша» и «Газпром-Русвело».

Цатевич награжден орденом Мужества второй степени. В 2011 году он выиграл несколько международных гонок и стал чемпионом страны в критериуме.

Стоит отметить, что российские велогонщики представлены на международной арене. В декабре сообщалось, что они имеют четыре квоты на Олимпиаду-2024 в Париже

Ранее умерла бывший тренер Валиевой и Авербуха.