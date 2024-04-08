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Радимов назвал ключевую потерю «Зенита» перед игрой с «Краснодаром»

Радимов назвал огромной потерей отсутствие Вендела в матче против «Краснодара»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер» заявил, что потеря бразильского полузащитника Вендела перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» может стать ключевой для команды под руководством Сергея Семака.

По его мнению, игровые качества южноамериканца не раз помогали сине-бело-голубым в трудной ситуации.

«Вендел — это огромный плюс для команды, потому что он умеет добывать результат при большом давлении. Таких футболистов у нас в чемпионате, может быть, один-два. Это огромная потеря, потому что Вендел в форме, у него есть игровой ритм. Во-вторых, он большой мастер», — заявил Радимов.

По ходу матча против «Балтики» Вендел получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в этом сезоне, из-за чего на предстоящую игру против «быков» он дисквалифицирован. Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет в субботу, 13 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Ранее бывшую девушку вратаря Лещука обвинили в колдовстве против «Динамо».

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