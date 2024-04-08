Соболев прокомментировал дубль в ворота «Динамо»

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» подошел к журналистам и дал комментарий по своей игре. Его реплику приводит журналист Севастиан Терлецкий.

«По определенным правилам я должен к вам подойти, но ничего не изменилось. Я как с вами не общался, так и не общаюсь», — заявил Соболев.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

Ранее тренер Гильермо Абаскаль отреагировал на слухи об увольнении из «Спартака».