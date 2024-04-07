Рой Джонс рассказал, почему Усик может не победить Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший заявил, что украинцу Александру Усику нужно стать мощнее, чтобы победить британца Тайсона Фьюри, передает talkSPORT.

«Если Усик не сумеет стать мощнее, то он не победит Тайсона Фьюри. Фьюри не воспринял серьезно Нганну и выглядел хуже, чем должен был. Но он определенно отнесется серьезно к бою против Усика», — сказал Джонс-младший.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года. Если бой будет опять перенесен, то виновник переноса будет оштрафован на $10 млн из своего гонорара.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Фьюри рассказал, что сделает после того, как побьет Усика.