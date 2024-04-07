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Игрок иностранной сборной назвал российского тренера лучшим за всю карьеру

Игрок «Ростова» Мохеби подтвердил, что Карпин присмотрел его на матче с Ираном

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Иранский нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби восхитился главным тренером команды Валерием Карпиным. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«История о том, что Карпин присмотрел меня на матче Иран — Россия — правда. Он определенно один из лучших тренеров, которые были у меня в карьере. Он объясняет нам буквально все в деталях. Мы выходим на матчи с чистым разумом, и каждый игрок знает, что он должен делать в обороне, атаке и при стандартных положениях, даже когда мы вводим мяч из аута. И это делает нашу работу проще», — сказал Мохеби.

Мохеби перешел в «Ростов» летом 2023 года. До этого нападающий выступал у себя на родине в Иране и за португальскую «Санта-Клару». В 2023 году он в составе сборной Ирана завоевала бронзовую медаль Кубка Азии.

«Ростов» в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на девятом месте в турнирной таблице. В этом туре ростовчане сыграли вничью с идущим на последнем месте «Сочи» со счетом 2:2. Мохеби отыграл матч полностью и получил желтую карточку.

Всего в текущем сезоне иранец провел в РПЛ 21 матч, забив шесть голов и сделав три результативные передачи.

Ранее Орлов назвал Карпина лучшим кандидатом на пост тренера «Спартака».

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