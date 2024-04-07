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«Спартак» назвали ходячей катастрофой

Орещук считает, что ситуация с Абаскалем влияет на игроков «Спартака»

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Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук признался, что ждет победы бело-голубых в дерби против московского «Спартака». Его слова передает «Матч ТВ».

«Спартак» — вообще ходящая катастрофа. С чем это связано — не могу понять. Абаскалю ищут замену, и это сказывается на игроках. Зачем это делать — непонятно. Где в клубе центр принятия решений — тоже непонятно. По тренировочному процессу — тоже вопросы. Потому что я не могу сказать, что «Спартак» физически готов хорошо. Почему Соболев за игру 18 раз падает — тоже вопрос», — сказал Орещук.

«Динамо» и «Спартак» встретятся 7 апреля. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

После 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар», обыгравший «Пари НН» со счетом 4:3, поднялся на первую строчку в турнирной таблице (43 очка). На второе место переместился «Зенит»(41 очко). Подопечные Сергея Семака проведут свой матч против «Балтики». Тройку замыкает «Динамо» (38 очков). «Спартак» делит седьмое место с «Рубином» (32 очка).

Ранее игроков «Спартака» призвали не отмалчиваться по поводу негатива в адрес Абаскаля.

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