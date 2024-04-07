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«Они вообще не знают русских»: Мамиашвили о нейтральном статусе для отечественных атлетов

Мамиашвили призвал не надеяться, что россияне откажутся от страны ради ОИ

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Нина Зотина/РИА Новости

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об условиях получения нейтрального статуса для российских спортсменов в преддверии Олимпийских игр в Париже. Его слова передает «Матч ТВ».

«Попытки вынудить кого‑то подписать декларацию о непричастности к чему‑то — это в пользу бедных. Все это рассматривается в формате некоей антиполитической позиции, мол, видите, элита страны в виде спортсменов, они другой точки зрения, а параллельно им говорят: «Ребят, если вы так не поступите, мы вас в свою песочницу не пустим». Не надейтесь на это. Они просто русских плохо знают. Вообще не знают русских», — сказал Мамиашвили.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также им запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее МОК обвинили в защите американских интересов.

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