Игроков «Спартака» призвали не отмалчиваться по поводу негатива в адрес Абаскаля

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов считает, что игроки красно-белых должны помочь своему главному тренеру Гильермо Абаскалю. Об этом он заявил «Чемпионату».

«Если вы хотите выигрывать, так помогите своему тренеру, на которого сейчас льется столько дерьма. Пора бы уже и футболистам взять ответственность, а то они все только отмалчиваются. Никто у них, оказывается, не читает прессу! Ну, ребят, почитайте. Полезно будет. Как нам говорил Олег Иванович, поковыряйтесь в себе, попробуйте разобраться. Это надо сделать каждому футболисту», — сказал Титов.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

В Кубке России красно-белые уступили «Зениту» 1:2. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге.

Ранее Мостовой заявил, что об Абаскале нет смысла говорить.