Родители Малкина расплакались из-за дубля сына в матче НХЛ

Родители российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина посетили матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй Лайтнинг» и не смогли сдержать эмоций после того, как их сын дважды сумел отличиться по ходу поединка. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Малкин забросил шайбы на 27-й и 37-й минутах игры. После второго оформленного гола реакция его родителей попала в трансляцию — и мать, и отец не смогли сдержать слез.

В поединке идет третий период. «Питтсбург» впереди со счетом 4:2.

Эти голы стали для российского хоккеиста 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, Малкину осталось пять шайб до отметки 500. В случае, если ему это удастся, он станет вторым россиянином в истории лиги, преодолевшим этот рубеж.

Хоккеист выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Он — первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Вместе с клубом Малкин трижды завоевал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах.

До этого матча «Питтсбург Пингвинз» шел на 11-м месте в Восточной конференции НХЛ с 81 очком после 76 встреч.

Ранее «Вашингтону» Александра Овечкина предрекли провал в плей-офф НХЛ.