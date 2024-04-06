Решение засчитать гол «Спартака» в матче с «Зенитом» назвали правильным

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) вынесла вердикт, что решение арбитра Сергея Карасева засчитать гол игрока «Спартака» Манфреда Угальде в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с петербургским «Зенитом» было верным. Информация об этом опубликована на официальном сайте РФС.

«Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч», — указано в заявлении.

На 12-й минуте игры нападающий красно-белых Александр Соболев скинул мяч на Угальде, который пробил в ворота. Для него это дебютный гол за столичный клуб.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Зенита». На гол Угальде петербургский клуб ответил дублем Педро, для которого голы также стали дебютными. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало матча — 20:00 по московскому времени.

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0. После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Следующий матч в рамках РПЛ команда сыграет на выезде с московским «Динамо» 7 апреля.

Ранее «Спартак» назвали командой «ни туда ни сюда».