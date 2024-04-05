Российская легкоатлетка выложила фото в топе без белья

Прыгунья в высоту Елена Куличенко опубликовала в своих соцсетях новую фотографию.

На снимке спортсменка позирует в топе без белья.

В 2021 году Куличенко решила сменить спортивное гражданство на кипрское. Она проживает и учится в США. Благодаря своему отцу-бизнесмену ей удалось получить кипрское гражданство, так как он вложил более €2 млн в инвестиции.

8 августа 2023 года Куличенко выиграла серебряную медаль в прыжках в высоту на Универсиаде в китайском Чэнду. Она показала результат 1,91 м. Победу одержала Амоанимаа Йебоа, которая прыгнула на три сантиметра выше. Российские и белорусские спортсмены не участвовали в соревнованиях из-за отстранения.

17 июля она одержала победу на молодежном чемпионате Европы-2023 по легкой атлетике в финском Эспоо. Это первая золотая медаль в истории Кипра.

В интервью «Спорт-Экспрессу» спортсменка ранее заявила, что российским атлетам стоит ехать на Олимпийские игры — 2024 в Париже, если у них будет такая возможность.

Ранее российская фигуристка выложила фото в купальнике из бассейна.