Захарова призвала разоблачить сговор с участием главы МОК

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину проверить главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, передает «Спорт-Экспресс».

Захарова отметила, что международное сообщество должно заняться темой сговора Баха с представителями одной страны с целью не допустить на соревнования атлетов из другой страны.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что проведение Олимпиады под угрозой из-за России.