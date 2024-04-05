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«Я не клоун, я — тренер»: тренер «Челси» о своей эмоциональности

Тренер «Челси» Почеттино отказался считать себя клоуном

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Reuters/Andrew Boyers

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о своем поведении в матче чемпионата страны против «Манчестер Юнайтед». Его слова передает Sky Sports.

«Страсть — это не значит быть сумасшедшим парнем на боковой линии. Я должен быть спокойным и оставаться аналитиком, чтобы помогать команде в каждом аспекте игры.

В конце игры — пожалуйста. Это не цирк, где нужен клоун, чтобы делать что-то на боковой линии. Мне нужно быть спокойным, чтобы помогать команде. Особенно, когда она нуждается в помощи извне. У нас одна из самых молодых команд в Европе. Я не клоун, я — тренер», — сказал Почеттино.

4 апреля «Челси» вырвал победу у «МЮ» со счетом 4:3. На 111-й минуте мяч Палмера принес лондонцам победу.

Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. До этого аргентинец работал в «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси», набрав 43 очка, делит девятое место с «Брайтоном». Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» (70 очков). На два очка меньше у идущего вторым «Арсенала». «Манчестер Сити» замыкает тройку лидеров (67 очков).

Ранее агент выступающего за рубежом российского футболиста обвинил клуб в сливе информации.

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