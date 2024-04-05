Агент выступающего за рубежом российского футболиста обвинил клуб в сливе информации

Антон Смирнов, представитель голкипера «Карабаха» Андрея Лунева, отреагировал на появившуюся информацию в азербайджанских СМИ, что россиянин запросил себе повышение зарплаты по новому контракту в три раза. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«В отличие от людей из клуба, сливающих информацию в прессу, не считаю этичным называть цифры. Все время Лунев получал зарплату ниже той, что действительно заслуживал, не ходил в клуб, не просил прибавок и не качал права.

Еще раз: подобное поведение людей из «Карабаха» для нас необъяснимо. Мы расцениваем это как давление на игрока с целью создания ему негативной репутации», — сказал Смирнов.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. «Карабах» в 1/8 финала уступил «Байеру» со счетом 4:5.

Также в этом сезоне вместе с «Карабахом» Лунев досрочно выиграл золотые медали чемпионата Азербайджана.

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