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Хави выдвинул требование «Барселоне» касательно продолжения работы в клубе

Хави останется в «Барселоне», если клуб усилится игроками летом

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Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы клуб серьезно усилился этим летом. Если это произойдет, он готов остаться. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Как утверждает источник, Хави пока не передумал насчет своего ухода из «Барселоны» по окончании сезона. Однако, он использует выражение «на сегодняшний день» и дает надежду руководству каталонского клуба, что останется. Сообщается, что Хави может изменить свое решение по нескольким причинам. Во-первых, его уход может отменить успешное выступление клуба в Лиге чемпионов и чемпионате Испании. Во-вторых трансферы. Хави намерен усилить команду летом, если останется. Для этого ему нужно обещание руководства, что те найдут деньги на приобретения. Сообщается, что тренер намерен усилить состав игроками «Баварии» Кимихом и «Манчестер Сити» Бернарду Силвой.

После 30 туров Ла Лиги «Барселона» идет второй, отставая от лидирующего «Реала» на восемь очков.

10 апреля «Барселона» проведет первый четвертьфинальный матч в Лиге чемпионов против «ПСЖ».

Ранее тренера «Локомотива», заговорившего про уход из команды, признали мужественным человеком.

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