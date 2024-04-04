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Журова отреагировала на отстранение борца Садулаева от Олимпиады

Журова об отстранении Садулаева от ОИ: МОК не хочет Россию на пьедестале

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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение Международного олимпийского комитета (МОК) заблокировать участие Абдулрашида Садулаева в лицензионном турнире в Баку, где пройдет отбор на летнюю Олимпиаду 2024 года, передают «Известия».

«Я сразу говорила с самого начала, что они напридумывают поводов не допустить нас. Особенно сильнейших, которые могут выйти на пьедестал. Им особенно важно, чтобы на пьедестал мы не вышли», — сказала Журова.

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее сообщалось, что причиной недопуска Садулаева до отбора на ОИ-2024 стала поддержка СВО.

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