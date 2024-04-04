Журналист Орлов рассказал, чего нет у «Спартака»

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал победу петербургского «Зенита» над московским «Спартаком» в Кубке России, заявив, что у красно-белых нет средней линии, передает «Чемпионат».

«У «Зенита» Семака все последние успехи — это средняя линия. А у «Спартака» нет этой средней линии, вот и все. Пока на поле не было Вендела и Клаудиньо, полузащита «Спартака» еще держалась», — сказал Орлов.

После первого тайма матча на Кубок России с «Зенитом» «Спартак» вел в счете 1:0 благодаря голу Манфреда Угальде, который отличился на 12-й минуте. Голевая передача на счету Александра Соболева, от груди которого мяч отскочил к костариканскому нападающему.

Во втором тайме в составе «Зенита» произошли замены: в частности, на поле вышли Вендел и Клаудиньо.

В итоге сине-бело-голубые перевернули игру: дубль оформил 18-летний нападающий Педро, который перешел в «Зенит» в январе 2024 года из «Коринтианса».

Ранее была раскрыта главная проблема «Спартака».