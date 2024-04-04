Федерация борьбы России намерена оспорить недопуск Садулаева до отбора на Игры

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили подтвердил, что организация намерена оспорить решение о недопуске олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к отборочному этапу на Игры-2024. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не думаю, что мы не найдем аргументы, которые могли бы быть состоятельными для того, чтобы ситуация была решена», — заявил он.

В релизе комиссии UWW было указано, что причиной для такого решения послужила информация, согласно которой Садулаев поддерживает СВО, а также состоит в спортивном обществе «Динамо».

27-летний Садулаев — победитель Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Токио. Также он является четырехкратным чемпионом Европы, пятикратным чемпионом мира и победителем Кубка мира.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

Ранее российская рекордсменка отказалась ехать на Олимпиаду на условиях МОК.