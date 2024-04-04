Российский хоккеист вновь единолично возглавил гонку бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вновь единолично возглавил гонку бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В ночь на 4 апреля «Тампа» в матче регулярного чемпионата со счетом 4:1 обыграла »Торонто Мэйп Лифс». Кучеров в этом поединке набрал три очка, отдав три результативные передачи. Российский хоккеист первым в сезоне добрался до отметки в 130 очков.

Он оторвался от форварда «Колорадо» Натана Маккиннона на три очка в гонке лучших бомбардиров лиги. Тройку лучших бомбардиров замыкает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, в активе которого 126 очков. На четвертой строчке со 110 (45+65) очками находится нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин.

«Тампа» после 75 проведенных матчей располагается на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, имея в активе 91 очко. В следующем матче «Тампа» встретится с «Монреаль Канадиенс». Игра состоится 5 апреля.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, вместе с командой он выиграл два Кубка Стэнли — в 2020 и 2021 годах.

Ранее российского игрока клуба НХЛ удалили почти на весь матч за грязный прием.