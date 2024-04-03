В «Зените» одним словом описали 18-летнего игрока, сделавшего дубль в матче со «Спартаком»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев кратко оценил игру 18-летнего футболиста команды Педро, который в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московским «Спартаком» оформил дубль. Его слова приводит Sport24.

«Педро — супер», — заявил Медведев.

Поединок завершился победой «Зенита» со счетом 2:1. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ответная игра пройдет в Санкт-Петербурге 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам». Армейский клуб в текущем сезоне играет в полуфинале Кубка с «Балтикой».

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

Ранее российский арбитр заявил, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» был засчитан неверно.