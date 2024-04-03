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Губерниев посоветовал тренеру «Локомотива» не лезть «из огня да в полымя»

Губерниев об увольнении Галактионова из «Локомотива»: утро вечера мудренее

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Пресс-служба ТНТ

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев посоветовал главному тренеру московского «Локомотива» Михаилу Галактионову не пороть горячку со своим увольнением. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Тот случай, когда я не советовал бы тренеру «из огня да в полымя» лезть. Утро вечера мудренее, наставник Галактионов! Он вместе с руководством клуба примет решение, думаю, что останется и будет дальше решать задачи в чемпионате», — заявил Губерниев.

3 апреля «Локомотив» проиграл екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России. Поединок, который состоялся в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Эммерсон уже на 7-й минуте. Таким образом, «железнодорожники» завершили свое выступление на турнире. В скором времени после матча «Чемпионат.com» сообщил, что Галактионов хочет подать в отставку.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» делит со столичным ЦСКА четвертое-пятое место. В активе команд равное количество баллов — 33. В следующем туре национального первенства «железнодорожники» должны на выезде сыграть с грозненским «Ахматом». Матч состоится 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Ранее были названы причины последних неудач «Локомотива» после вылета из Кубка России.

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